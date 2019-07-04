Генпрокуратура Грузии квалифицировала дело о штурме парламента как попытку госпереворота

В Прокуратуре Грузии считают, что захват парламента должен был стать первым этапом по захвату власти.

Генеральная прокуратура Грузии переквалифицировала дело о беспорядках возле парламента, произошедших 20-21 июня, в дело о попытке государственного переворота.

Об этом сообщает издание "Грузия Online".

"Определенные лица "пытались устроить государственный переворот с целью захвата власти", - заявили в прокуратуре.

"На первом этапе осуществления этой попытки предполагалось взятие штурмом здания парламента, за которым должны были последовать дальнейшие действия по захвату власти. Эта попытка была нейтрализована усилиями правоохранительных органов", - говорится в заявлении прокуратуры.

В документе сказано, что следствие будет продолжено по ст. 225 (организация массовых беспорядков) и ст. 315 (заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя страны) УК Грузии.

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Как сообщал УНИАН, вечером 20 июня в Тбилиси более 5 тысяч человек собрались на антироссийский митинг, чтобы выразить протест против действий депутата Госдумы РФ от КПРФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Участники акции требовали отставки министра внутренних дел, председателя парламента и главы Службы госбезопасности. Власти отказались выполнить эти требования, и ближе к полуночи участники митинга попытались прорваться в здание парламента. Полиция применила против них слезоточивый газ и резиновые пули. Позже против демонстрантов был мобилизован спецназ и задействованы водометы. В ответ участники акции бросали в правоохранителей камни и палки. Уже 21 июня полиция Тбилиси завершила операцию по разгону протестующих. По данным СМИ, в результате столкновений пострадали около 240 человек.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook подчеркнула, что протесты, которые прошли накануне вечером возле парламента Тбилиси, организованы РФ и будут России только на пользу.

25 июня председателем парламента Грузии избрали Арчила Талаквадзе вместо Ираклия Кобахидзе, который подал в отставку 21 июня после массовой антироссийской акции и жестокого разгона демонстрантов.