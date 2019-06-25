В Грузии на фоне антироссийских протестов избрали нового спикера парламента

Арчил Талаквадзе сменил на посту Ираклия Кобахидзе, который подал в отставку несколько дней назад после провокации в грузинском парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова и массовой антироссийской акции протеста.

Председателем парламента Грузии выбрали Арчила Талаквадзе.

На посту председателя законодательного органа Талаквадзе поддержали 94 депутата и ни одного не было против, сообщает издание Грузия Online.

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Как сообщал УНИАН, вечером 20 июня в Тбилиси более 5 тысяч человек собрались на антироссийский митинг, чтобы выразить протест против действий депутата Госдумы РФ от КПРФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам сессии на русском языке.

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии совершил акт предательства, поскольку впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в войне против грузин в Абхазии в 1993 году.

Участники акции требовали отставки министра внутренних дел, председателя парламента и главы Службы госбезопасности. Власти отказались выполнить эти требования, и ближе к полуночи участники митинга попытались прорваться в здание парламента. Полиция применила против них слезоточивый газ и резиновые пули. Позже против демонстрантов был мобилизован спецназ и задействованы водометы. В ответ участники акции бросали в правоохранителей камни и палки.

По данным СМИ, в результате столкновений пострадали около 240 человек.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook подчеркнула, что протесты, которые прошли накануне вечером возле парламента Тбилиси, организованы РФ и будут России только на пользу.

21 июня председатель парламента Кобахидзе подал в отставку.