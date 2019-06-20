В Тбилиси тысячи людей вышли на массовые протесты из-за скандала с российским депутатом (фото, видео)

Руководство правящей партии Грузии объяснило участие российского коммуниста в заседании "протокольной ошибкой".

Депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов принял участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, которая состоялась в грузинском парламенте.

Он сидел на месте спикера и говорил на русском языке, что возмутило грузин и заставило массово выйти на улицы, сообщает ТСН со ссылкой на телеканал "Рустави 2".

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Отмечается, что участием российской делегации в этом заседании были возмущены оппозиционеры, которые сорвали мероприятие. Тем временем под здание парламента вышли тысячи возмущенных грузин.

Российской делегации пришлось срочно в сопровождении охраны покинуть парламент и вылететь обратно в Россию. В то же время, акции протеста перешли в активную фазу – в Тбилиси у здания произошли столкновения между протестующими и правоохранителями.

Участники протеста скандируют "Россия – оккупант" и требуют отставки председателя парламента Иракли Кобахидзе, а также руководителей МВД и Службы государственной безопасности.

Грузия передаёт привет Путину pic.twitter.com/VsrVJUyzUp — Mistress (@mistress_25) June 20, 2019

Руководство правящей партии Грузии объяснило участие российского коммуниста в заседании "протокольной ошибкой", передает Европейская правда. По данным СМИ, в связи с событиями в парламенте в отставку подаст спикер грузинского парламента.

Некоторые партии уже заявили, что намерены присоединиться к протесту и будут требовать досрочных выборов.

Сообщается, что акции протеста также проходят в других городах.

Проходили мимо парламента, здесь волнения массовые, я в Армении был во время революции, теперь Грузия, скоро меня будут не пускать в другие страны ) pic.twitter.com/CjVAwCVgFn — Nikolay Osipyan (@NikolayOsipyan) June 20, 2019

Напомним, в 2008 году Россия оккупировала 20% территорий Грузии, создав два так называемых государства – Абхазию и Южную Осетию, и впоследствии признав их независимость. Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ, а признали лишь несколько стран мира.