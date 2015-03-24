При крушении аэробуса во Франции погиб оперный певец с украинскими корнями - СМИ

Оперный певец Олег Брыжак, начинавший карьеру в СССР, погиб в результате крушения Airbus A320 в Альпах, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Bild.

"Немецкая Опера в Дюссельдорфе/Дуйсбурге скорбит о басе-баритоне Олеге Брыжаке. Он стал одной из жертв крушения рейса U49525", — написал в своем Twitter журналист издания Гонне Гарлинг.

Die Deutsche Oper Düsseldorf/Duisburg trauert um Bassbariton Oleg Bryjak. Er gehört zu den Opfern von Flug #U49525pic.twitter.com/Hqo6vUhUlB — Gonne Garling (@Gonne_Garling) March 24, 2015

В Немецкой опере в Дюссельдорфе подтвердили информацию о гибели певца.

"Мы потеряли великого исполнителя и великого человека Олега Брыжака. Мы потрясены", — заявил генеральный директор театра Кристоф Майер.

В августе прошлого года Олег Брыжак рассказал в интервью DW.de, что его отец был украинцем. Тогда певец отметил, что ему очень тяжело наблюдать за событиями в Украине.

"Мне очень больно наблюдать за событиями в Украине. Мой отец был украинцем. В момент начала войны и входа немцев в Украину ему было 15 лет. Его вывезли в Германию на принудительные работы. Он выжил лишь для того, чтобы после освобождения Красной Армией стать "врагом народа" и "предателем", и провести 25 лет в казахстанском ГУЛАГЕ. В этом лагере, на поселении, я и родился", - сказал тогда Брыжак.

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Отмечается, что Брыжак родился в Казахстане в 1960 году, окончил музыкальное училище в Караганде и консерваторию в Алма-Ате. В 1986-1991 годах выступал в оперных театрах Львова, Челябинска и Санкт-Петербурга. В 1996 году Брыжак стал солистом Немецкой оперы в Дюссельдорфе.