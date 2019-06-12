Голая попа в Чернобыле: автор сериала о ЧАЭС просит Instagram-блогеров не делать отвратительные фото в Припяти

Пользователи социальной сети вызвали бурю возмущения публикацией непристойных фото в зоне отчуждения.

Пользователи Instagram, которые стекаются в Чернобыль в погоне за эффектными фотографиями с места крупнейшей ядерной аварии в истории, столкнулись со шквалом критики. После трансляции сериала HBO о катастрофе на Чернобыльской АЭС интерес к поездкам в зону отчуждения на территории Украины резко вырос.

Как пишет The Independent, популярные пользователи социальной сети столкнулись с потоком недовольных комментариев из-за фотографирования в неучтивых или провокационных позах в городе Припять, где много людей лишились жизни в результате аварии во время провального испытания 26 апреля 1986 года. По хештегу #Chernobyl в Instagram между фото покинутых и заброшенных домов появилось немало снимков, на которых люди позируют или прыгают, смеясь перед известным чернобыльским чертовым колесом или знаком с названием города. Многие пользователи возмутились такими фото, назвав их «неподобающими».

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«Если посмотреть на фото с локацией «Чернобыль» в Instagram, можно найти такого рода контент», - написал в Twitter пользователь Lettipop, добавив снимки, на которых блондинка позирует возле ржавой качели, а мужчина перед чертовым колесом задрал ногу выше головы.

«Не знаю как вы, но я когда вижу такие места, не могу прекратить плакать несколько дней. Не знаю даже, как вы смогли сделать такие фото», - добавил пользователь.

Пользователь nz.nik на Instagram даже опубликовал фото обнаженной девушки, обозначив, что оно сделано в Припяти. Снимок вызвал шквал критики.

«Люди умерли там очень страшной смертью. Прояви немного уважения», - написала пользователь Anna Taylor.

«Позор тебе», - добавила Nora Sang.

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На скандал с пользователями Instagram отреагировал и сценарист сериала «Чернобыль» от HBO Крэйг Мазин.

«Прекрасно, что #ChernobylHBO дал толчок волне туризма в зону отчуждения. Но да, я видел, какие фото распространяются. Если посещаете место, помните, что там произошла страшная трагедия. Ведите себя с уважением ко всем, кто пострадал и принес жертву», - цитирует его слова The Guardian.