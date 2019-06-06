"Бутылка красивая": сын Алибасова рассказал, как его отец умудрился выпить жидкость для чистки труб

Он отметил, что бутылка с жидкостью стояла у раковины, где у продюсера обычно стоят напитки.

Сын российского продюсера Бари Алибасова, который находится в реанимации после тяжелого отравления с ожогом внутренних органов, рассказал как его отец умудрился выпить жидкость для чистки труб.

Оказывается, жидкость, которой отравился продюсер, была не в стакане: артист хлебнул прямо из бутылки с химией, сообщает Telegram-канал Super.

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"Бутылка была красивая, яркая. Стояла на кухне у него в офисе. У него дома, если что-то стоит у раковины, то это пьется. Он сделал один глоток, но этого было достаточно. Понятия не имею кто ее туда поставил. Мотива не было ни у кого специально ставить", — рассказал Бари Алибасов-младший.

Как сообщал УНИАН, Алибасова госпитализировали в одну из московских больниц 4 июня. Он получил ожог пищевода четвертой степени, ожог дыхательных путей и желудка, случайно выпив жидкость для прочистки труб. Алибасов сам вызвал врачей, которые на месте сделали ему промывание желудка, а затем увезли в больницу. Медики оценивают его состояние как очень тяжелое.

Бари Алибасов - создатель и бессменный руководитель группы "На-На", популярной в 90-е годы. Он не только был продюсером группы, но и создавал шоу-программы коллектива, писал музыку и тексты ко многим песням, а также режиссировал фильмы-концерты группы. Алибасов отравился накануне своего 72-летия.