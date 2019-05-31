MalayMail: Премьер Малайзии не верит, что "дисциплинированная" Россия сбила MH17 над Донбассом

Глава малайзийского правительства допускает, что в уничтожении авиалайнера может быть виновата и Украина.

Правительство Малайзии хочет увидеть твердые доказательства того, что Россия ответственна за уничтожение рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году. Об этом заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад.

По его словам, Малайзия получила отчет расследования Международной группы следователей в Нидерландах и соглашается с его выводом, что MH17 был уничтожен ракетой российского производства. Но, как пишет MalayMail, по мнению малайзийского премьера, это все равно не доказывает, что именно Россия ответственна за ее запуск.

"Они обвиняют Россию. Но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российской модели. Но ее могли также сделать и в Украине. Нужны твердые доказательства, чтобы показать, что выстрел совершили россияне. Это могли быть боевики в Украине или украинское правительство. Потому что у них есть такие же ракеты", - сказал Махатхир Мохамад во время конференции с FCCJ.

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Также он добавил, что россияне - "военный народ". И они бы наверняка поняли, что MH17 - пассажирский лайнер.

"Не думаю, что сторона с таким высоким уровнем дисциплины ответственна за запуск ракеты", - сказал глава малайзийского правительства.

Он также добавил, что его страна должна принять участие в оценке данных черного ящика MH17, поскольку лайнер принадлежал малайзийской авиакомпании. И на борту были малазийцы.

"Мы можем и не проводить самостоятельно экспертизу. Но мы можем купить ее. По определенным причинам, Малайзии не разрешили проверить черный ящик, чтобы узнать, что произошло. Мы не знаем, почему нас исключили из процесса оценки. Но с самого начала мы видим слишком много политики в нем. И целью, кажется, было не выяснить обстоятельства событий, а указать пальцем на россиян. Это не нейтральная оценка", - сказал Мохамад.

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Рейс MH17 вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июня 2014 года. Он бы был сбит над территорией Донецкой области в Украине и упал вблизи города Торез за 40 километров от российской границы. В результате 298 пассажиров и 15 членов экипажа погибли.

Международная следственная группа во главе с Нидерландами пришла к выводу, что MH17 был сбит ракетой из установки "Бук", которая принадлежала 53-й бригаде Вооруженных сил России, базирующейся в Курске.