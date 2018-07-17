Могерини: ЗРК "Бук", из которого был сбит МН17, без всякого сомнения принадлежал армии РФ

В ЕС призвали Россию полностью сотрудничать для установления виновных в трагедии, произошедшей в небе над оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года.

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность в деле о сбивании малайзийского «Боинга» рейса MH17.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине.

"Сегодня четвертая годовщина трагического сбивания рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", унесшего много невинных жизней. Этот день является постоянным напоминанием о горе для тех, кто потерял своих близких. Мы выражаем им свои глубокие соболезнования и глубокое уважение", - говорится в заявлении.

Могерини заявила, что ЕС полностью поддерживает резолюцию Совета безопасности ООН № 2166, которая требует привлечь к ответственности всех виновных в сбивании рейса МН17, а также призывает все государства сотрудничать в полной мере для установления виновных.

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"В этом контексте важны работа Совместной следственной группы и шаги, которые сделали вовлеченные страны для эффективного судебного преследования. 24 мая Совместная следственная группа представила дальнейшие результаты своего независимого, профессионального и объективного расследования. Она пришла к заключению, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", с которого был сбит МН17, без всякого сомнения принадлежал вооруженным силам Российской Федерации", - заявила представитель ЕС.

Принимая это во внимание, ЕС продолжает призывать Российскую Федерацию признать свою ответственность и полностью сотрудничать для установления виновных.

Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, представила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбивание рейса MH17.

Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.

МИД по поручению президента Петра Порошенко начал консультации с Нидерландами и Австралией для присоединения к преследованию России за сбивание самолета рейса MH17.