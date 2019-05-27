Atlantic Council: Западу не стоит медлить с поддержкой Украины

Украинский евроатлантический успех важен не только для самих украинцев, но и для Европы и Северной Америки.

Перед выборами новый президент Украины Владимир Зеленский выступал с евроатлантической платформой, поддерживая глубокую интеграцию страны с НАТО и Евросоюзом и обещая разобраться с теми, кто воровал у государства. Все это апеллирует к многим украинцам. Впрочем, в значительной степени популярность Зеленского отражает серьезные настроения, нацеленные против истеблишмента.

Поэтому его инаугурационная речь, во время которой он призвал лишить депутатов парламента неприкосновенности, была воспринята хорошо. Об этом на страницах Atlantic Council пишут бывший посол США в Украине Джон Хербст и бывший помощник Госсекретаря по вопросам прав человека, демократии и труда Дэвид Крамер.

Читайте такжеAmerican Interest: Россия «холодно» встретила Зеленского, но он посмеется последним

Они замечают, что то, кого Зеленский назначит на ключевые позиции, даст понять, каким будет его повестка дня. В частности, стоит следить за назначениями на должности министра иностранных дел, министра обороны, а также за тем, кто станет Генеральным прокурором. Первые назначения в администрацию президента уже вызвали определенную обеспокоенность.

«Международное сообщество не должно молча сидеть и ждать. Оно должно активно принять Зеленского и его новую команду, чтобы помочь Украине в обороне от дальнейших посягательств России, а также в оживлении экономики и решении проблемы «ракового заболевания» на коррупцию», - говорится в статье.

Авторы напоминают, что Зеленский – уже шестой президент Украины за время, когда страна восстановила свою независимость после распада СССР. Россия, которой Владимир Путин руководит уже 19 лет, а также Беларусь, где с 1994 года за власть держится Александр Лукашенко, вместе имели всего четырех президентов за тот же период.

Читайте такжеDer Spiegel: Окружение Трампа устроит Зеленскому тяжелый старт президентства

За два дня до второго тура выборов Петр Порошенко принимал участие в острых дебатах. Он достойно признал поражение за считанные минуты после закрытия участков. Трудно себе представить, чтобы Путин или Лукашенко сделали что-то подобное. Результат так называемых «выборов» в России и Беларуси всегда заранее предрешен еще до того, как избиратели пойдут на участки. Поэтому российский и белорусский правители вообще не беспокоятся организацией таких вещей, как дебаты. Поэтому то, что на выборах происходит в Украине, просто немыслимо в России или Беларуси.

Авторы напоминают об отчете Atlantic Council, в котором эксперты организации описали серьезную кампанию по распространению дезинформации, направленную на распространение утверждение о неспособности Украины провести действительно честные и свободные выборы. На этот раз российские хакеры не смогли добиться того уровня вмешательства в выборы, как во время кампании 2014 года. Но это отчасти благодаря тому, что в этот раз украинская власть была более бдительной к российским усилиям.

Читайте такжеBloomberg: Россия развязывает войны с соседями не по вине НАТО

Вместе с тем, украинским политическим лидерам и гражданскому обществу не стоит расслабляться. Можно уверенно сказать, что Кремль будет вмешиваться в выборы Верховной Рады.

Успешная Украина, которая будет демократической, процветающей страной с евроатлантической ориентацией – не просто в интересах украинцев, но и США, Канады и всей Европы. Украина – это ключ к воплощению видения Европы как целостного, свободного и мирного пространства. Более того, однажды украинский успех принесет пользу даже России и Беларуси.