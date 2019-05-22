Первые назначения Зеленского: кто занял ключевые должности

Кого Зеленский назначил на ключевые должности в аппарате президента, читайте на УНИАН.

Шестой президент Украины Владимир Зеленский 21 мая назначил заместителей, помощников и советников, а также начальника Генштаба ВСУ.

УНИАН расскажет, кто же они, новоизбранные представители аппарата Зеленского.

Руслан Хомчак, глава Генштаба ВСУ

Хомчак родился 5 июня 1967 года в городе Ривне. В 2013 году он получил звание генерал-лейтенанта ВСУ. На момент начала войны на Донбассе был командующим оперативного командования "Юг". С июля по декабрь 2014 года был командующим сектором "Б" сил АТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Хомчак - один из офицеров, которым удалось выбраться из Иловайского котла. В 2016 году Хомчак по ротации командовал всеми силами АТО. Он участвовал в расследованиях всех известных ЧП в войсках за последние 2,5 года.

Андрей Богдан, глава Администрации президента

Андрею Богдану - 42 года. Он жил и учился во Львове, где получил высшее юридическое образование и в 2001 году получил свидетельство адвоката.

В 2007 году баллотировался в Раду по спискам блока "НУ - НС". Однако на сайте ЦИК указано, что он не входил ни в одну партию.

2008 год - тогдашний глава Минюста Онищук назначил Андрея Богдана своим заместителем по вопросам борьбы с коррупцией.

В 2010 году стал правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.

Позже эту должность ликвидировали, однако в 2013 году тогдашний премьер Николай Азаров снова назначил Богдана уполномоченным Кабмина в сфере антикоррупционной политики.

После Евромайдана Богдана из Кабмина уволили, а в сентябре 2014 его должность попала в список подлежащих люстрации. По словам Богдана, его в этот список внес соавтор закона о люстрации нардеп Юрий Деревянко, из-за чего он не имеет права занимать госдолжности 10 лет, сообщает ТСН.

Новоназначенный глава АП рассказывал, что мог бы обойти запрет, получив свидетельство участника боевых действий, потому что не раз был в АТО в командировке. Категория госслужащих с таким документом не попадает под люстрацию. Но делать этого Богдан не планирует, потому что в военных действиях не участвовал и "морального права на это не имеет".

Богдана называли "неформальным руководителем" штаба Зеленского и юристом бизнесмена Игоря Коломойского. О сотрудничестве с Андреем Богданом в своих интервью рассказывал и сам Игорь Коломойский.

Заместители главы АП

Сергей Трофимов, первый заместитель главы АП. С 2005 года работал исполнительным продюсером "Студии Квартал 95".

Елена Зеркаль, заместитель главы АП, 45 лет. С августа 2014 года была заместителем главы МИД по европейской интеграции, возглавляла украинские делегации в международных судах в делах Украины против России.

С сайта Администрации президента Украины исчез указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы АП. По состоянию на 7:30 22 мая указ № 309/2019 отсутствует. СМИ сообщили, якобы она отказалась работать в Админстрации президента.

Руслан Рябошапка, заместитель главы АП, 42 года. Бывший заместитель министра юстиции (19 марта 2014), член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции – ушел с должности члена НАПК в июне 2017 года. Рябошапка – заслуженный юрист Украины, награжден почетной грамотой Кабинета министров.

На выборах 2019 года был советником Владимира Зеленского.

Юрий Костюк, заместитель главы АП. Сценарист сериала "Слуга народа". Во время предвыборной кампании входил в креативную группу штаба Зеленского.

Кирилл Тимошенко, замглавы АП, 30 лет. Бывший спортивный журналист, руководитель телепродакшн-компании GoodMedia. По данным СМИ, именно эта компания снимала все ролики Зеленского и самый известный ролик кампании – вызов Петра Порошенко на дебаты на стадион.

В 2015 году от партии УКРОП Тимошенко баллотировался в Киевсовет. Отец президентского соратника – депутат Днепропетровского облсовета, тоже от УКРОПа.

Первый помощник президента

Сергей Шефир - первый помощник президента, земляк, бизнес-партнер и лучший друг Владимира Зеленского. Он родился в 1964 году, окончил Криворожский горнорудный институт, сценарист и продюсер, соучредитель "Студии Квартал-95".

Советники президента

Руслан Стефанчук, советник президента – представитель в Раде. 43 года, родился в Тернополе, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, адвокат. Изучает проблемы общей теории частного права, личные неимущественные права физических лиц, договорные и деликтные обязательства, право интеллектуальной собственности, европейское гражданское право, деятельность Европейского суда по правам человека, медицинское право, юридическое образование и наука.

Был главным идеологом в штабе Зеленского во время президентской гонки.

Михаил Федоров, советник президента. Был руководителем диджитал-направления "ЗеКоманды". К Зеленскому пришел из бизнеса, до этого имел собственное диджитал-агентство.

За всю интернет-деятельность команды Зеленского, которую мы наблюдали во время предвыборной кампании, отвечал именно Федоров.

Помощник президента

Андрей Ермак, помощник президента. Он занимается адвокатской деятельностью с 1995 года. Ермак - основатель "Международной юридической компании", которая сегодня занимается юридическим консалтингом. Также он основатель Garnet International Media Group и продюсером нескольких фильмов.

Кроме того, Ермак возглавлял правление ОО "Ассоциация предпринимателей города Киева".