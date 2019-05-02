У Зеленского озвучили свою позицию по ограничению депутатской неприкосновенности

По мнению Галины Янченко, кто из депутатов не проголосует за ограничение иммунитета, должен нести за это политическую ответственность.

Член команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, эксперт по антикоррупционной политике и руководитель Совета общественного контроля при НАБУ Галина Янченко считает критически важным ограничение депутатской неприкосновенности нынешним (VIII) созывом Верховной Рады, чтобы это решение повлияло на будущий ее состав.

Об этом она заявила в эфире программы «Он воно як» (Bihus.info).

Читайте такжеЗеленский резко ответил на заявление Путина: из "общего" с Россией у нас осталась только граница (видео)

«Я считаю, что наконец следует все же упростить (ограничить) депутатскую неприкосновенность», - заявила Янченко.

Она пояснила, что ограничение депутатской неприкосновенности позволяет вести негласные следственные действия в отношении депутатов, чем облегчает работу правоохранительных органов с доказательной базой.

«Это одна часть. Вторая часть заключается в том, что мы понимаем, почему большая часть людей хочет баллотироваться в Верховную Раду - это просто такой «щит» против любых расследований. Фактически у нас народные депутаты - это «каста неприкасаемых», которые могут делать абсолютно что угодно, они могут на улице убить человека и ходить в Верховную Раду. Мы видели, как прошлым летом в отношении 5 или 7 народных депутатов проходили большие дебаты о снятии с них депутатской неприкосновенности и сняли не со всех, сняли только с части, и это была тоже часть внутреннего «договорняка», - считает представитель команды Зеленского.

По мнению Янченко, ограничение депутатской неприкосновенности позволит не только уничтожить «касту неприкасаемых», но и даст возможность существенно пересмотреть мотивы для людей баллотироваться в Верховную Раду.

«Критически важно было бы принять это решение уже (сейчас - УНИАН), чтобы оно повлияло на будущий состав парламента», - подчеркнула она.

«Сейчас реально обсуждается в ВР принятие этого законопроекта таким образом, чтобы он начал действовать для следующего созыва. Это их интерес - принять сейчас для следующего созыва, для того, чтобы Зеленский не успел внести законопроект, который начал бы работать мгновенно для этого созыва Верховной Рады», - добавила эксперт по антикоррупционной политике.

Янченко считает, если кто-то из депутатов не проголосует за ограничение их неприкосновенности, должен нести за это политическую ответственность.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября 2018 года Верховная Рада приняла постановление о дальнейшей работе над законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов (№ 7203/П1). Ряд парламентских комитетов должны проработать предложения и поправки в соответствующий законопроект.

В тот же день депутаты не поддержали проект постановления № 6773/П1, касающийся дальнейшей работы над законопроектом в части отмены депутатской неприкосновенности № 6773, который инициировали более 150 депутатов.