The Times: Россия дала Западу инструменты, которыми он уничтожает себя изнутри

Западные столицы сделали ошибку, когда своевременно не остановили российское отмывание денег, а теперь они «наступают на те же грабли» в вопросе дезинформации

В середине «нулевых» годов олигархи из России все еще были модными в Великобритании. На то время диссидентов не травили на Пикадилли. А Владимир Путин еще не устроил вторжение в Украину и не аннексировал Крым.

«Я сказал высокопоставленному министру, что все знают о том, как Лондон стал центром отмывания денег для состоятельных россиян. Почему правительство ничего не делает с этим? А он очаровательно ответил, что все деньги – хорошие. И нам нужно собрать все, что идет нам в руки, для финансирования наших школ и больниц», - вспоминает обозреватель The Times Джон Кампфнер.

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Позже все изменилось. Премьер-министр Тереза Мэй в одном из наиболее достойных решений за время своей работы встала с колен и попыталась дать отпор Кремлю. Правила стали жестче. Нескольким олигархам показательно отказали в визах. Но этого было мало, не говоря о том, что действия начались слишком поздно.

«Как известно каждому толковому отмывателю денег, как только деньги входят в систему страны, они попадают в оборот. В результате они имеют вполне законный и настоящий вид. Почти невозможно отличить грязные деньги из России, Китая, ОАЭ или других стран. Русские держали нас за дураков, а мы подчинились им», - пишет обозреватель.

Такая же история возникла и с «отмыванием информации». На протяжении последних пяти лет Кремль развернул кампанию по подрыву западной демократии. Она оказалась чрезвычайно успешной и помогла правым и левым радикалам в ряде стран: от Франции до Венгрии, от Италии до Финляндии, от Германии до Великобритании. Все они стали политической нормой.

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Россия не пыталась развеять обсуждения своего вмешательства. Она хотела не только, чтобы ее стратегия сработала, но и чтобы все видели, что она работает. Чем больше разговоров об этом, тем больше паники. А значит нужные Кремлю цели достигаются. Во время выборов Европарламента ряд неправительственных организаций проводили наблюдения за операциями по вмешательству. Facebook пригласил журналистов в Дублин, чтобы они посмотрели на «военную комнату» компании. Некоторые сообщения были удалены, а страницы закрыты. Эта активность, однако, пропустила мимо внимания главное.

Политические партии «воюют» с предыдущими выборами. Это же касается и наблюдателей. Если в 2014 году Россия была дерзкой в своих действиях, то теперь ей это не нужно. Как говорится в оценках ЕС по дезинформации, превращение информации в оружие перешло внутрь самих стран Европы. Всю работу теперь делают местные партии, такие как AfD в Германии, «Национальный фронт» Марин Ле Пен во Франции или партия Brexit в Британии.

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Последний отчет напоминает об интервью за 1984 год, которое дал советский шпион-перебежчик Юрий Безменов. Он описал то, что называл медленным процессом идеологического подрыва и психологической войны. За много лет эти усилия должны были заставить жертву изменить свои взгляды на реальность. По словам советского шпиона, это было гораздо важнее для КГБ, чем, собственно, шпионаж. Через 35 лет после того его предостережения звучат до боли актуальными.

«Кремль показал нам инструменты, с помощью которых мы теперь подрываем себя изнутри», - говорится в отчете.

«Мы заплатили за свое нежелание разобраться с отмыванием денег. Теперь мы платим за скромность в борьбе с дезинформацией», - пишет автор.