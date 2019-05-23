National Interest: Российские Ту-95 над Аляской испытывают нервы США

Эксперты говорят, что Америке тоже есть чем напугать воинственный Кремль.

Шесть российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 и Су-35 испытывали военно-воздушную оборону США два дня подряд: 20-го и 21-го мая этого года. Тем самым, Москва усилила напряжение в воздухе между ней и Вашингтоном. В оба дня ВВС США подняли в небо свои F-22, которые перехватили российские самолеты и мирно их сопровождали.

«Две пары F-22 и система предупреждения и контроля Командования североамериканской аэрокосмической обороны на борту Е-3 положительно идентифицировали и перехватили четыре бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35, которые вошли в оборонительную зону Аляски 20 мая», - цитирует National Interest сообщение NORAD.

«А именно два российских бомбардировщика были перехвачены двумя F-22. Еще одна группа бомбардировщиков с Су-35 была позже перехвачена двумя дополнительными F-22. E-3 обеспечил общее наблюдение», - добавили в оборонном ведомстве.

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На следующий же день Россия повторила эту закономерность вторжения в небесное пространство над Аляской. Издание отмечает, что такие выпады со стороны российской военной авиации последними местами участились.

«После того, как Россия возобновила патрульные полеты дальнего радиуса в 2007 году, ежегодно NORAD перехватывало в среднем 6-7 групп российских самолетов, которые вмешивались в нашу оборонительную зону», - пояснили американские военные.

При этом, в NORAD добавили, что на этой неделе это было уже шестой и седьмой перехват бомбардировщиков России над Аляской в 2019 году. Однако, в ведомстве призвали общество не волноваться. Ведь Командование использует многослойную оборонительную сеть из радаров, спутников и истребителей, чтобы обнаруживать самолеты и соответствующим образом реагировать. Издание напоминает, что США проводят похожие операции в небе вблизи аэрокосмического пространства России. К примеру, в начале марта 2019 года американские ВВС отправили в Великобританию пять B-52 с авиабазы в Луизиане. Некоторые из этих бомбардировщиков имитировали ядерные удары по российской территории. По меньшей мере два B-52, Америка отправила в Британию, были моделями, способными нести ядерное оружие.

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Также был неядерный B-52 с серийным номером 60-0024, который имитировал маневры ракетного удара по Калининграду 14 марта 2019 года. Об этом рассказал независимый наблюдатель Стивен Уоткинс, опираясь на данные с транспондеров военных самолетов. Также 28 марта этого года пять B-52 присоединились к паре F-16M королевских ВВС Норвегии и еще двух двухместных F-16BM в миссии над Норвежским морем.

«Развертывание должно быть четким сигналом для главных соперников США, в частности России, об американских военных стратегических возможностях», - отметил эксперт Джозеф Тревитик.

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Он добавил, что США постоянно отправляют свои B-52 в Великобританию для проведения учений по всей Европе. Однако, размещение на британской территории сразу шести бомбардировщиков – это крупнейшее развертывание со времен вторжения в Ирак в 2003 году.

В следующий раз, когда самолеты России появятся возле побережья США, в Кремле должны вспомнить и об американских бомбардировщиках, которые тоже стоят неподалеку от российских границ. Взаимная демонстрация воздушной силы с помощью самолетов, способных нести ядерное оружие, — это привычный, хоть и страшный, факт жизни для США и России.