Истребители США перехватили российские Ту-95 и Су-35 над Аляской

В Москве считают, что не нарушили американское воздушное пространство и ничего плохого не сделали.

Ядерные стратегические бомбардировщики России пролетели над побережьем Аляски, заставив ВВС США поднять в небо истребители и перехватить их. В министерстве обороны РФ признали, что «четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС российских аэрокосмических сил провели плановый вылет над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов».

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Как сообщает Newsweek, весь полет, согласно заявлению Москвы, длился 12 часов. И на определенном этапе «российские самолеты сопровождали F-22 ВВС США». В российском Минобороны отметили, что пилоты таких бомбардировщиков выполняют регулярные полеты над нейтральными водами Арктического, Северного, Черного и Каспийского морей, а также Тихого океана. И, по мнению, российской стороны, в том, что американские самолеты перехватили их над Аляской, нет ничего плохого.

В это время, в США тоже подтвердили этот контакт с российскими самолетами. Командование североамериканской аэрокосмической обороны (NARAD) сообщило о перехвате российских самолетов.

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Однако, добавили, что среди них были также истребители Су-35, которые сопровождали бомбардировщики Ту-95МС. Американская сторона утверждает, что российские пилоты вошли в зону воздушной обороны Аляски, однако оставались в международном пространстве.

«Истребители NORAD перехватили российские бомбардировщики и истребители, которые вошли в зону воздушной обороны Аляски 20 мая. Два Ту-95 были перехвачены двумя F-22. Вторую группу из двух Ту-95 и двух Су-35 перехватили дополнительные F-22», - сообщили в США.