Умер российский писатель Валентин Распутин

"Он скончался. Четыре дня был в коме. Решается вопрос с прощанием и похоронами. Скорее всего, прощание будет в Москве. А хоронить будут в Иркутске", — цитирует РИА Новости его внучку Антонину.

Накануне, 14 марта, первый секретарь правления Союза писателей России Геннадий Иванов сообщил, что Распутин был госпитализирован в одну из московских клиник, сообщает Lenta.ru.

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«Он в Москве несколько месяцев. То лежал в больнице, то выписывался. Последнее время был дома, чувствовал себя не очень хорошо», — рассказал Иванов.

В свою очередь, председатель Союза писателей России Валерий Ганичев сообщил, что за последние 10 лет Распутин перенес две серьезных утраты. В 2012 году умерла его жена, а в 2006 году погибла дочь писателя.

Валентин Распутин родился 15 марта 1937 года в селе Аталанка Усть-Удинского района Иркутской области. Писатель был Героем Социалистического Труда, лауреатом Государственных премий СССР и России.

Распутина относят к представителям так называемой деревенской прозы. Самые известные его произведения — «Прощание с Матёрой», «Уроки французского», «Последний срок», «Живи и помни», «Пожар».

Ранее УНИАН сообщал, что умер английский писатель-фантаст Терри Пратчетт.