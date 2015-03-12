Умер английский писатель-фантаст Терри Пратчетт

Об этом говорится в сообщении на его официальной странице в Facebook.

"С бесконечным сожалением сообщаем, что сэр Терри Пратчетт скончался. Мир потерял одного из самых ярких и остроумных людей. Покойся с миром, сэр Терри Пратчетт", — отмечается в сообщении.

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Наибольшую известность Пратчетту принес цикл сатирического фэнтези про "Плоский мир", тираж книг этой серии составляет около 50 миллионов экземпляров.