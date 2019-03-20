Историческое решение: Астану официально переименовали в Нурсултан

Отныне столица Казахстана будет называться Нурсултан.

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан.

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Об этом было заявлено сегодня на совместном заседании правительства - буквально через несколько часов после того, как это предложение высказал новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ.

«В соответствии с конституцией Казахстана правительством внесено предложение президенту Казахстана о проведении республиканского референдума для внесения поправки в конституцию об изменении названия Астаны. Президентом принято решение направить данное предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум. Конституционным советом республики представлено положительное решение», - заявил председатель Мажилиса парламента Нурлан Нигматулин.

После голосования поправки в Конституцию были приняты.

"Это историческое решение", - заявил Нигматулин под аплодисменты зала.

Депутаты сената и мажилиса поддержали решение о переименовании практически единогласно.

Теперь поправки в Конституцию вступят в силу после их подписания президентом Казахстана.