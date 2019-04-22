Число жертв серии взрывов в Шри-Ланке достигло 290 человек, раненых - около 500

Ранее сообщалось о 262 жертвах.

Число погибших в серии взрывов, прогремевших в воскресенье на территории островного государства Шри-Ланка, достигло 290 человек, число раненых составляет около 500 человек.

Об этом сообщает в понедельник газета Hindustan Times со ссылкой на источники в полиции.

Читайте такжеСША планируют полностью запретить импорт нефти из Ирана - The Washington Post

Как сообщал УНИАН, ранее ланкийский новостной портал News 1st проинформировал о 262 жертвах серии взрывов.

21 апреля на Шри-Ланке прогремели 8 взрывов, в том числе в трех отелях в столице Шри-Ланки городе Коломбо («Кингсберри», «Шангри-Ла» и «Синнамон Гранд»), а также в трех католических храмах: соборах Святого Антония в центре Коломбо, Святого Себастьяна в пригороде Негомбо и в католической церкви в городе Баттикалоа.

Власти Шри-Ланки назвали взрывы террористическим нападением, совершенным религиозными экстремистами.

Пока что ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.

По предварительной информации Посольства Украины в Индии, украинцы не пострадали в результате взрывов.