США временно выводят своих военных из Ливии

Глава Африканского командования ВС США отметил, что реальная обстановка на местах в Ливии становится «все более сложной и непредсказуемой».

США временно выводят свой контингент из Ливии в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране .

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Об этом говорится в сообщении на сайте Африканского командования Вооружённых сил США.

Отмечается, что контингент американских сил в Ливии оказывает военную поддержку дипломатическим миссиям, контр-террористической активности, расширению партнерства и улучшении ситуации с безопасностью в регионе.

Отмечается, что американская сторона остается приверженной становлению безопасной и стабильной Ливии.

В то же время, американское командование осуществляет кадровые корректировки в ответ на развитие ситуации.

«Африканское командование ВС США будет продолжать следить за обстановкой на местах в Ливии и оценивать возможность возобновления военного присутствия США, при необходимости», – отмечается в сообщении.

Глава Африканского командования США Томас Вальдхаузер отметил, что реальная обстановка на местах в Ливии становится «все более сложной и непредсказуемой».

При этом он заверил, что даже с корректировкой сил командование будет сохранять гибкость в поддержке нынешней американской стратегии.

Ранее сообщалось, что силы самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" (LNA) генерала Халифы Хафтара в пятницу, 5 апреля, захватили бывший международный аэропорт Триполи на юге от столицы страны.

Совет Безопасности ООН призвал войска самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Хафтара прекратить "все военные передвижения".