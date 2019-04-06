Совбез ООН призвал ливийского генерала прекратить поход на Триполи
Совет Безопасности ООН призывает войска самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Халифы Хафтара прекратить "все военные передвижения".
Об этом постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген заявил после закрытого заседания Совбеза в Нью-Йорке, передает dw.com.
Читайте такжеРоссийские наемники «ЧВК Вагнера» проявили себя в Ливии – СМИ
Ранее в этот же день главы МИД стран группы G7 также высказались за прекращение боев в Ливии. У этого конфликта нет военного решения, подчеркивается в совместном заявлении министров.
В то же время представитель "Ливийской национальной армии" Ахмед аль-Мисмари заявил, что наступление на Триполи "не будет остановлено до выполнения всех поставленных задач". Он также анонсировал бои на окраинах ливийской столицы в субботу, 6 апреля.
Ранее сообщалось, что силы самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" (LNA) генерала Халифы Хафтара в пятницу, 5 апреля, захватили бывший международный аэропорт Триполи на юге от столицы страны.