Совбез ООН призвал ливийского генерала прекратить поход на Триполи

Ранее главы МИД стран G7 также высказались за прекращение боев в Ливии.

Совет Безопасности ООН призывает войска самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Халифы Хафтара прекратить "все военные передвижения".

Об этом постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген заявил после закрытого заседания Совбеза в Нью-Йорке, передает dw.com.

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Ранее в этот же день главы МИД стран группы G7 также высказались за прекращение боев в Ливии. У этого конфликта нет военного решения, подчеркивается в совместном заявлении министров.

В то же время представитель "Ливийской национальной армии" Ахмед аль-Мисмари заявил, что наступление на Триполи "не будет остановлено до выполнения всех поставленных задач". Он также анонсировал бои на окраинах ливийской столицы в субботу, 6 апреля.

Ранее сообщалось, что силы самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" (LNA) генерала Халифы Хафтара в пятницу, 5 апреля, захватили бывший международный аэропорт Триполи на юге от столицы страны.