Дело MH17: Европейский суд по правам человека направил России обращение родственников жертв

Европейский суд по правам человека обращается к правительству Российской Федерации с просьбой предоставить объяснения по поводу сбивания самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing 777 (рейс MH17) в июле 2014 года в небе над Донецкой областью.

Читайте такжеНидерланды установили контакты с Россией для переговоров по MH17

Об этом говорится в сообщении ЕСПЧ, распространенном пресс-службой Совета Европы.

В частности, Европейский суд по правам человека 3 апреля решил известить правительство России о двух заявления от родственников пассажиров сбитого самолета и попросил российские власти "предоставить ее замечания".

Заявителями являются 380 человек из Австралии, Бельгии, Канады, Германии, Гонконге, Индонезии, Израиля, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, Филиппин, Великобритании, США и Вьетнама.

Одна жалоба от родственников погибших в катастрофе была подана в ЕСПЧ 6 мая 2016 года, а другая - 23 ноября 2018 года.

Родственники погибших пассажиров самолета рейса MH17 утверждают, что РФ, которая прямо или косвенно ответственна за уничтожение самолета, не смогла выполнить свое обязательство провести эффективное расследование и взаимодействовать со следователями из других стран.

Также они жалуются на отсутствие взаимодействия со стороны России с международным расследованием в соответствии со статьей 3 Европейской конвенции о защите прав человека (запрет на бесчеловечное обращение или унижающее достоинство)

Кроме того, истцы жалуются в соответствии со статьей 6 (право на справедливый суд), статьей 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и статьей 13 (защита на эффективную правовую защиту).

В то же время в сообщении ЕСПЧ сказано, что Россия неоднократно отрицала какое-либо участие в катастрофе самолета.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая 2018 года стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбивание рейса MH17.

Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.