В Бельгии открыли крупнейшую в Европе киностудию для съемок в воде (фото, видео)

Построить такую студию стоило 23 миллиона евро.

В Бельгии открыли крупнейшую в Европе киностудию для съемок в воде.

В первый день работы ее возможности испытали опытные каскадеры.

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Площадь студии составляет 1200 квадратных метров - это столько же, сколько в олимпийском бассейне, а глубина - 9 метров.

Местные специалисты могут создать для съемок разные условия - от шторма в океане до спокойной воды на озере.

Построить такую студию стоило 23 миллиона евро.