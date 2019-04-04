В Бельгии открыли крупнейшую в Европе киностудию для съемок в воде (фото, видео)
11:59, 04 апреля 2019Мир
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Построить такую студию стоило 23 миллиона евро.
В Бельгии открыли крупнейшую в Европе киностудию для съемок в воде.
В первый день работы ее возможности испытали опытные каскадеры.
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Площадь студии составляет 1200 квадратных метров - это столько же, сколько в олимпийском бассейне, а глубина - 9 метров.
Местные специалисты могут создать для съемок разные условия - от шторма в океане до спокойной воды на озере.
Построить такую студию стоило 23 миллиона евро.
В Бельгии открыли крупнейшую в Европе киностудию для съемок в воде
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