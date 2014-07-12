Посольство Украины в Чехии обвинило экс-президента Клауса в распространении пропаганды Кремля

Об этом идет речь в заявлении Посольства Украины в Чешской Республике, текст которой обнародован на сайте диппредставительства.

«В связи с высказываниями Вацлава Клауса во время дебатов по Украине, которые состоялись 8 июля 2014 года, считаем необходимым отметить следующее.

В то время как все международное сообщество признало Майдан Революцией достоинства, символом борьбы украинцев против преступного режима Януковича, бывший глава Чешского государства продолжает распространять ничем не подтвержденный тезис о том, что Майдан – это спланирована акция Запада, прежде всего – США», - сказано в заявлении.

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Также в посольстве отметили, что последние события в Украине Клаус считает результатом разногласий между украинцами с востока и западу Украины.

«В этой связи следует напомнить, что в морозные зимние дни 2013-14 гг. на киевском Майдане, а также на площадях городов и сел по всей Украине, свою гражданскую позицию за свободное будущее суверенного Государства Украина единодушно выражали представители Крыма, Донбасса, Одесской области, Харьковской области и других регионов востока и юга. Сегодня тысячи добровольцев из Западной Украины стоят бок о бок с соотечественниками с востока, защищая территориальную целостность и суверенитет нашего Государства», - отметили в посольстве.

Также украинские дипломаты подчеркнули, что «Украина была и всегда будет единой и неделимой, а сравнения относительно создания Чехии и Словакии на основе ЧССР является абсолютно неуместным».

«В отличие от действующих и бывших лидеров большинства стран мира, Клаус даже не допускает, что нынешний кризис на востоке Украины – результат циничной агрессии официальной Москвы с целью возвращения Украины в сферу своего влияния, недопущения успеха реализации проекта «европейской Украины».

Можно только выразить сожаление по поводу того, что в дружественной нам Чехии, которая приняла на лечение 39 героев Майдана, выразила готовность помогать пострадавшим от событий на востоке Украины, одобрила широкомасштабную программу помощи нашему государству, находятся лица, которые ради привлечения к себе внимания распространяют в чешском обществе откровенно антиукраинские идеи кремлевской пропаганды», - отмечается в заявлении.

В Посольстве Украины убеждены, что в ХХ веке тогдашняя Чехословакия неоднократно становилась жертвой преступных планов и действий жестоких диктаторов. Поэтому чехи – как никто другой – понимают сегодня драматизм ситуации в нашей стране.

«Процветающая демократическая Украина является залогом безопасности и стабильности во всей Европе. Именно поэтому Украину мы будем строить совместно со всеми нашими друзьями, Чехией, в частности», - отметили в диппредставительстве.