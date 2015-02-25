Из-за рекордных морозов Ниагарский водопад превратился в лед (фоторепортаж)

Ниагарский водопад на границе США и Канады из-за рекордных морозов практически превратился в лед.

Несмотря на сильные морозы, водопад остается туристическим местом, где приезжие со всего мира фотографируют ледяные глыбы.

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Вечером замерзший водопад украшает цветная подсветка.

Отметим, что в истории зафиксировано всего два случая полного замерзания водопада: в 1848 и 1912 годах.