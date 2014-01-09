Морозы в США сделали из Ниагары произведение искусства. Фотогалерея

Рекордные морозы в США и Канаде превратили часть Ниагарского водопада в причудливые ледяные фигуры

Морозы, недавно прокатившиеся по территории США и Южной Канады, сделали уникальный водопад еще уникальнее. В некоторых местах Ниагары замерзшая вода образовала скопления причудливых сталактитов и сталагмитов. Естественно, нашлись желающие сохранить фантастическое зрелище на своей камере

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