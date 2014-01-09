Морозы в США сделали из Ниагары произведение искусства. Фотогалерея

21:11, 09 января 2014
Мир
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Рекордные морозы в США и Канаде превратили часть Ниагарского водопада в причудливые ледяные фигуры

Замерзший Ниагарский водопад / Фото: Reuters

Морозы, недавно прокатившиеся по территории США и Южной Канады, сделали уникальный водопад еще уникальнее.

Замерзший Ниагарский водопад / Фото: Reuters

В некоторых местах Ниагары замерзшая вода образовала скопления причудливых сталактитов и сталагмитов.

Замерзший Ниагарский водопад / Фото: Reuters
Замерзший Ниагарский водопад / Фото: Reuters

Естественно, нашлись желающие сохранить фантастическое зрелище на своей камере

Ниагарский водопад / Фото: Reuters
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