Морозы в США сделали из Ниагары произведение искусства. Фотогалерея
21:11, 09 января 2014Мир
14825 0
Рекордные морозы в США и Канаде превратили часть Ниагарского водопада в причудливые ледяные фигуры
Замерзший Ниагарский водопад / Фото: Reuters
Морозы, недавно прокатившиеся по территории США и Южной Канады, сделали уникальный водопад еще уникальнее.
Замерзший Ниагарский водопад / Фото: Reuters
В некоторых местах Ниагары замерзшая вода образовала скопления причудливых сталактитов и сталагмитов.
Замерзший Ниагарский водопад / Фото: Reuters
Замерзший Ниагарский водопад / Фото: Reuters
Естественно, нашлись желающие сохранить фантастическое зрелище на своей камере
Ниагарский водопад / Фото: Reuters
Но водопад замерз не весь / Фото: Reuters
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter