Столтенберг ожидает присоединения Северной Македонии к НАТО

Генеральный секретарь Альянса приветствовал ратификацию греческим парламентом соглашения о переименовании Македонии.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг ожидает будущего присоединения Республики Северная Македония к Альянсу.

Об этом генеральный секретарь НАТО сообщил в Twitter.

"Я приветствую сегодняшнюю ратификацию в греческом парламенте Преспанского соглашения, которая является важным вкладом в стабильность и процветание всего региона. Я с нетерпением ожидаю будущего присоединения Республики Северная Македония к НАТО", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 января, парламент Греции ратифицировал соглашение об изменении названия Македонии в Северную Македонию. Соглашение поддержали 153 депутата, против проголосовали 146.

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Как известно, после распада бывшей Югославии и возникновения независимой Македонии в 1991 году Греция выступает против такого названия соседней страны, настаивая, что это название представляет к ней территориальную претензию. Это же название, говорят в Афинах, носит традиционный регион на севере Греции, охватывающий две с половиной современные провинции, и это же название имело древнее царство, которое существовало в основном в пределах территории севера современного греческого государства и сыграло значительную роль в истории древней Греции, а миру известно своим царем-завоевателем Александром Македонским.

Из-за этого спора и позиции Греции современное государство македонцев-славян было признано рядом межгосударственных и международных организаций под временным названием «Бывшая югославская республика Македония». Афины заявляли, что будут блокировать вступление Скопье в НАТО и Европейский союз, пока там не изменят название своего государства.