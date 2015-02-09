Греция потребовала у Германии репараций, ей отказали
20:59, 09 февраля 2015Мир
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Германия отказалась выплачивать Греции репарации за нацистские преступления.
REUTERS
Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр экономики и энергетики Зигмар Габриэль, сообщает сайт радиостанции Эхо Москвы.
Он добавил, что договор "2+4", который был подписан в 1990-м году между ГДР, ФРГ, СССР, США, Францией и Великобританией и был поддержан Грецией, подвел черту под дальнейшими требованиями репараций.
Читайте такжеУ Греции к марту могут закончиться деньги - BloombergВ свою очередь, новое правительство Греции требует от Германии свыше 160-ти миллиардов евро, что составляет больше половины нынешнего госдолга Греции.
Раньше аналогичное требование, только на гораздо большую сумму (четыре триллиона евро) выдвинули к Германии в Госдуме России депутаты Владимира Жириновского.
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