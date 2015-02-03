В Госдуме РФ надумали выставить Германии счет в 4 трлн евро за нападение на СССР

Оценкой суммы, которую планируют предъявить в качестве обязательств по репарациям, займется специально созданная рабочая группа, сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету «Известия».

«Фактически Германия не заплатила СССР никаких репараций за разрушения и зверства во время Великой Отечественной войны. С ГДР после войны было заключено соглашение о прекращении взимания репараций, с ФРГ и тем более объединенной Германией таких соглашений заключено не было, а значит, вопрос открыт», — заявил депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

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Он напомнил, что Германия возместила ущерб даже тем странам, которые не принимали участие во Второй мировой войне. Так, по его словам, Израиль в рамках «возмещения национал-социалистических несправедливостей» получил свыше 60 миллиардов евро. «Получается, Германия выплатила компенсации шести миллионам жертв холокоста, но при этом проигнорировала 27 миллионов убитых советских людей. Думаю, что итоговая сумма репараций в текущих ценах должна быть не менее трех-четырех триллионов евро, которая Германия должна заплатить правопреемнику СССР — России», — сказав Дегтярев.

В конце января о намерении предъявить репарационные претензии к Германии заявил новый премьер-министр Греции Алексис Ципрас. По некоторым оценкам, сумма компенсаций составляет около от 11 до 50 миллиардов евро. Германия, однако, уже заявила, что ничего выплачивать не намерена.