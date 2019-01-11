В Польше арестовали директора концерна Huawei по обвинению в шпионаже

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от одного до десяти лет.

Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало директора польского отделения концерна Huawei, а также экс-высокопоставленного сотрудника АВБ по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщает Радио Польша.

«Оба арестованы», - сообщил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.

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«Гражданин Польши и гражданин Китая были задержаны на основании материалов следствия Агентства внутренней безопасности. Эти улики позволили предъявить им обвинения согласно 130 ст. Уголовного кодекса. Вчера суд постановил арестовать обоих на 3 месяца. Мы имеем дело с серьезной ситуацией, которая касается безопасности государства», - отметил Жарын.

Согласно статье 130 Уголовного кодекса Польши, тот, кто принимает участие в операциях внешней разведки против Республики Польша, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от 1 до 10 лет.

Как сообщал УНИАН, китайский производитель электроники Huawei наказал двух своих сотрудников за использование iPhone для размещения новогодних поздравлений в официальном аккаунте компании в Twitter.