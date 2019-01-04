Huawei наказала сотрудников за новогодние поздравления с iPhone

Сотрудники компании были понижены в должности, их месячный оклад сократился на 5 тыс. юаней (около $730)

Китайский производитель электроники Huawei наказал двух своих сотрудников за использование iPhone для размещения новогодних поздравлений в официальном аккаунте компании в Twitter.

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Ответственные за промах сотрудники компании были понижены в должности, их месячный оклад сократился на 5 тыс. юаней (около $730), передает kommersant. В документе для внутреннего пользования, скриншот которого был распространен китайскими СМИ и в социальных сетях, говорится, что это происшествие «в значительной степени отразилось на репутации бренда Huawei». Отмечается, что виной происшествия являются проблемы с VPN, который необходим в Китае для использования Twitter, Google, Facebook и некоторых других сервисов и сайтов.

Сервис Sapient, который на условиях ауторсинга занимается обработкой соцсетей компании, из-за проблем с VPN не смог отправить поздравление со стационарного компьютера. Поэтому сотрудники сделали публикацию с использованием iPhone с sim-картой, которая позволяет обойти блокировки.

Во внутреннем документе Huawei говорится, что этот случай свидетельствует о недосмотре со стороны руководства и несоблюдении процессуальных норм. Подчеркивается, что будут приняты необходимые меры, чтобы такое не повторилось в дальнейшем.