США начали выводить военную технику из Сирии - СМИ

Пока неизвестно, какое оборудование и каким транспортом вывезли из страны.

США вывезли из Сирии первую партию военной техники.

Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на слова неназванного чиновника.

Из соображений безопасности источник не стал говорить, какое именно оборудование и каким транспортом вывезли из страны.

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Телеканал отметил, что вывод техники собирались начать на севере Сирии.

Источник в Пентагоне подтвердил эту информацию турецкому агентству Anadolu, отметив, что начался вывоз части оборудования.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военных из Сирии в конце прошлого года. Позже стало известно, что США оставят часть войск на юге Сирии на неопределенное время после вывода основного контингента.