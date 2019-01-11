США начали выводить военную технику из Сирии - СМИ
11:08, 11 января 2019Мир
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Пока неизвестно, какое оборудование и каким транспортом вывезли из страны.
Источник в Пентагоне подтвердил, что США начали вывозить оборудование из Сирии / фото УНИАН
США вывезли из Сирии первую партию военной техники.
Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на слова неназванного чиновника.
Из соображений безопасности источник не стал говорить, какое именно оборудование и каким транспортом вывезли из страны.
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Телеканал отметил, что вывод техники собирались начать на севере Сирии.
Источник в Пентагоне подтвердил эту информацию турецкому агентству Anadolu, отметив, что начался вывоз части оборудования.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военных из Сирии в конце прошлого года. Позже стало известно, что США оставят часть войск на юге Сирии на неопределенное время после вывода основного контингента.
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