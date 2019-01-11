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США начали выводить военную технику из Сирии - СМИ

11:08, 11 января 2019
Мир
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Источник в Пентагоне подтвердил, что США начали вывозить оборудование из Сирии / фото УНИАН

Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на слова неназванного чиновника.

Из соображений безопасности источник не стал говорить, какое именно оборудование и каким транспортом вывезли из страны.

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Телеканал отметил, что вывод техники собирались начать на севере Сирии.

Источник в Пентагоне подтвердил эту информацию турецкому агентству Anadolu, отметив, что начался вывоз части оборудования.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военных из Сирии в конце прошлого года. Позже стало известно, что США оставят часть войск на юге Сирии на неопределенное время после вывода основного контингента.

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Теги: #США#Сирия