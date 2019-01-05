США решили оставить часть войск в Сирии

США оставят часть войск на юге Сирии на неопределенное время после вывода основного контингента.

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Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Кроме того, сообщается, что после вывода из Сирии часть войск будет направлена в Ирак.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что вывод американских войск из Сирии уже начался.