Лукашенко отказался называть Россию "братским государством"

Президент Беларуси отметил, что в Москве уже не воспринимают отношения двух стран как братские.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не называет Россию братским государством, так как отношения двух стран стали восприниматься по-другому.

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Об этом он заявил на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с РФ, передает пресс-служба Лукашенко.

Он отметил, что Россия для Беларуси является ключевым внешним партнером.

"Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами", - отметил он.

"И на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписаны многие соглашения. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются", - добавил Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.