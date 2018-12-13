Встреча Трампа и Путина не произойдет, пока Россия не освободит украинские судна и моряков

В Администрации президента США Дональда Трампа не видят возможности для проведения такой встречи, пока РФ будет удерживать захваченные украинские корабли и военных моряков.

Встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина не произойдет до тех пор, пока российская сторона не освободит захваченные вблизи Керченского пролива украинские суда и 24 моряков.

Как сообщает Reuters, об этом в Вашингтоне заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

"Я не вижу обстоятельств в обозримом будущем, чтобы такая встреча могла состояться, пока суда и экипажи не будут освобождены", - сказал Болтон.

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Как сообщал УНИАН, 29 ноября Трамп заявил, что решил отменить запланированную встречу с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки", потому что Россия не вернула Украине моряков и корабли, захваченное 25 ноября в Керченском проливе. Президент США подчеркнул, что ожидает урегулирования ситуации вокруг пленных украинских моряков.

1 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп и Путин смогут встретиться только после освобождения Россией украинских моряков и судов. Помпео отметил, что, отменив запланированную на полях саммита G20 встреча с Путиным, Трамп хотел передать России недвусмысленное сообщение.