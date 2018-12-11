"Оскар-2019" может пройти без ведущих

Академия кинематографических искусств и наук изучает все возможные варианты, сообщили Variety источники в организации.

После заявления Кевина Харта о том, что он отказывается вести премию Американской киноакадемии 2019 года, организаторы ежегодного мероприятия рассматривают возможность трансляции в следующем году без ведущего.

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Академия кинематографических искусств и наук изучает все возможные варианты, сообщили Variety источники в организации. Шоу может пройти без ведущего, рассказал инсайдер, и эту роль могут выполнить собравшиеся знаменитости “в стиле SNL”.

Сообщается, что организаторы опасаются подыскивать нового ведущего, который также может оказаться скандальным или не будет соответствовать стилю церемонии.

На прошлой неделе Кевин Харт был уволен с роли ведущего “Оскара” из-за его старых антигейских твитов.