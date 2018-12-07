После гомосексуального скандала срочно поменялся ведущий церемонии награждения премией "Оскар-2019"

Американская киноакадемия накануне выбрала комика Кевина Харта в качестве ведущего церемонии.

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Темнокожий актер должен был стать ведущим престижной премии впервые. Однако вокруг его персоны возник громкий скандал. Харту напомнили его сообщения в Твиттере, которые носили явно гомофобный характер. Несмотря на то, что Харт публиковал их в еще в 2009 году, это все всплыло.

В результате он оставил новое сообщение в Твиттере. В тексте говорится: «Я принял решение отказаться от роли ведущего в Оскаре-2019. Причиной является то, что я не хочу быть предметом внимания в тот вечер, когда на сцене будут много талантливых актеров, они более достойны внимание публики. Я приношу все возможные извинения ЛГБТ-сообществу за мои недостойные высказывания из прошлого. Я за это время очень изменился, но уже ничего не исправить».

Напомним, украинский фильм получил шанс быть номинированным на кинопремию Оскар-2019.