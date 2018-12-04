CBC: Украина просит Канаду обновить тренировочную миссию для украинских военных

По мнению украинского посла, после последних российских провокаций увеличение усилий по повышению боеготовности украинских солдат будет вполне оправданным.

Украина просит Канаду обновить миссию по военной подготовке украинских солдат. В частности, предлагается перевести тренировки на совершенно новый уровень срочности на фоне роста напряженности в конфликте с Россией.

Об этом сообщает канадский телеканал CBC, напоминая, что отправка 200 канадских солдат в Украину для проведения тренировок ожидается в марте. Недавнее нападение российских сил на украинские корабли в Керченском проливе отразилось на саммите G20 в Аргентине. В частности, президент США Дональд Трамп отказался проводить прямую встречу с российским автократом Владимиром Путиным.

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Москва захватила три украинских суда и их экипажи в водах вблизи аннексированного российской армией Крыма. Напряжение в регионе, в частности в Керченском проливе, росло месяцами. И, по мнению посла Украины в Канаде, оно не рассеется в ближайшее время.

«Все эти провокации России дают хороший повод для усиления того, что мы уже делаем», - сказал украинский посол Андрей Шевченко.

«Мы ждем и надеемся, что Канада обновит свою операцию Unifier. Это замечательная тренировочная операция, которую Канада проводит в Украине», - добавил он.

Тренировочную программу начало предыдущее канадское правительство консерваторов после российской аннексии Крыма в 2014 году. В результате канадские военные подготовили около 8 тысяч украинских солдат, улучшив их тактические боевые навыки, а также умение обнаруживать бомбы и оказывать медицинскую помощь.

Тренировочную операцию взяла под свое крыло «Международная совместная комиссия», в которую входят Канада, Украина, Великобритания и США. Это не миссия НАТО, но ее цель приблизить украинские вооруженные силы к стандартам западных армий. По мнению украинского посла в Канаде, существуют политические условия, которые требуют сохранения канадского присутствия в стране из-за приближения выборов.

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«Следующий год будет очень важным для Украины. У нас пройдут президентские и парламентские выборы. Я бы сказал, это будет возможность изучить, как Россия собирается вмешиваться в политику других стран», - пояснил Шевченко.

По его словам, Киев хочет «поделиться опытом противостояния против российского вмешательства с западными друзьями». Либеральное правительство в Канаде пока ничего не сказало о том, собирается ли оно обновить тренировочную миссию в Украине. Этот вопрос в Оттаве будут рассматривать в течение зимы.

По словам главного командира канадской армии генерала Джонатана Вэнса, события в Керченском проливе и введение в Украине военного положения "не будут иметь немедленного влияния на нашу миссию». Однако, он отметил, что усиление напряженности с Россией будет учтено канадскими политиками.

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«Это безусловно будет принято во внимание в то время, как правительство рассматривает будущее своего присутствия в Украине. Это может изменить динамику на правительственном уровне в Украине. Выборы приближаются. Военное положение введено. Все это будет иметь влияние на Украину», - сказал канадский генерал.

Эксперты американского аналитического центра «Институт исследований войны» в своем свежем отчете указали, что эскалация в Керченском проливе – это часть "более широкой кампании Кремля по испытанию пределов толерантности к его агрессии и определения уязвимых мест в США и НАТО».