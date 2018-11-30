Агрессия России в Керченском проливе: Венгрия все-таки на стороне Украины

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Украине правительство "антивенгерское".

Не смотря на противоречивые отношения, Венгрия все-таки решила поддержать Украину в вопросе агрессии России по отношению к украинским морякам в Керченском проливе.

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Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Прагу в пятницу, 30 ноября, передает Reuters.

"Позиция Венгрии является четкой, мы является проукраинским правительством, поэтому мы стоим за Украиной", - заверил Орбан.

"В Венгрии существует проукраинское правительство, тогда как в Украине существует антивенгерское правительство. Несмотря на это, мы не изменили нашу позицию, и мы будем на стороне Украины в этом конфликте", - добавил премьер-министр Венгрии.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Украина не услышала от Венгрии заявления об осуждении России после нападения на украинские ВМС в Керченском проливе, потому что не было "четкой картины" инцидента.

Как известно, Венгрия отреагировала на введение военного положения в Украине без упоминания о РФ.