Венгрия отреагировала на введение военного положения в Украине без упоминания о РФ

Глава МИД страны назвал объявление о военном положении в соседней стране "очень плохой новостью".

Больше чем за сутки после начала открытой российской агрессии против Украины в Азово-Керченской акватории официальный Будапешт сделал заявление, в котором, однако, нет осуждения агрессора.

Заявление министра иностранных дел Петера Сийярто распространила пресс-служба правительства, процитировав сообщение государственного агентства MTI относительно этого, передает «Европейская правда».

Комментарий относительно последствий российской агрессии не содержит ни единого упоминания о России, ни единого осуждения агрессора. Зато Петер Сийярто акцентирует внимание на возможном влиянии этих событий на венгерское меньшинство Закарпатья.

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«Это, конечно же, плохая новость, что у наших соседей вводится военное положение», – подчеркнул министр, добавив, что Венгрия заинтересована сохранять мир во всех окружающих государствах, «особенно там, где живет много этнических венгров».

«На Закарпатье есть венгерская община, которая составляет 150 тысяч человек, их безопасность важна для нас», – подчеркнул он.

Петер Сийярто также выразил надежду, что «эта бесспорно тяжелая ситуация должна быть решена как можно быстрее и должна двигаться в сторону ослабления напряжения».

Сийярто также отметил, что пока ситуация будет нестабильной, он остается на постоянной связи с лидером венгерской партии в Украине КМКС (народный депутат Украины Василий (Ласло) Брензович, - ред.).

Стоит заметить, что с начала агрессии в Азово-Керченской акватории Будапешт воздерживался от заявлений, которые бы осуждали действия российского агрессора. По данным журналистов, венгерское правительство не делало заявлений даже несмотря на просьбы с украинской стороны.

Напомним, что ряд стран мира, в частности Польша, Дания, Эстония, Румыния, Канада и США отреагировали на российскую агрессию против украинских кораблей, которые направлялись из Одессы в Мариуполь через оккупированный Россией Керченский пролив.

Как информирует «Польское радио» со ссылкой на главу канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерського, Варшава работает в разных форматах по поводу обострения ситуации в Азовском море.

«Мы считаем эту ситуацию серьезной, ибо она может иметь далеко идущие последствия как для внутренней политики Украины, так и для целого региона», – заявил он.