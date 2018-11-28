"Нет четкой картины": в МИД Венгрии рассказали, почему не осудили Россию после нападения на украинские ВМС

"Вы думаете, что есть кто-то в мире, кто сейчас, за 24 часа после тех событий, имеет четкую картину, что именно там произошло? Я так не думаю", - заявил заместитель главы МИД Венгрии.

Украина не услышала от Венгрии заявления об осуждении России после нападения на украинские ВМС в Керченском проливе, потому что нет "четкой картины" инцидента.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадьяр.

"Вы думаете, что есть кто-то в мире, кто сейчас, за 24 часа после тех событий, имеет четкую картину, что именно там произошло? Я так не думаю. Поэтому мы сейчас пытаемся понять, разобраться в сообщениях, которые мы получаем. Мы на связи с украинской властью относительно этого", - сказал дипломат.

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"Но вы можете быть уверены, что Венгрия будет действовать на основе уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины, а вооруженные действия против Украины будут осуждены с нашей стороны – так же, как это было до сих пор", - добавил он.

Как известно, Венгрия отреагировала на введение военного положения в Украине без упоминания о РФ.