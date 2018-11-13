Обострение на Ближнем Востоке: в Израиле число пострадавших из-за обстрелов перевалило за сотню

Во время обстрела погиб один житель Израиля.

В Израиле за последние два дня в результате массированных ракетных обстрелов из сектора Газа пострадали по меньшей мере 108 человек.

Как сообщает "Новое время" со ссылкой на The Times Of Israel, в медицинский центр Барзилай в Ашкелоне госпитализировали 93 человек, пострадавших в результате ракетных обстрелов, в том числе двух с ранениями средней степени тяжести, 46 - с незначительными ранениями и 44 - в состоянии шока.

Женщину, доставленную вчера в тяжелом состоянии, перевели из центра Барзилай в медицинский центр Шиба в окрестностях Тель-а-Шомера, недалеко от Тель-Авива.

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Напомним, что 12 ноября из сектора Газа было выпущено 300 ракет по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ начали наносить удары по позициям палестинцев. Израильская авиация разбомбила здание телеканала палестинского движения ХАМАС Al-Aqsa в секторе Газа.

Во время обстрелов погиб один житель Израиля. По данным медиков в секторе Газа, были убиты трое палестинцев, еще три человека получили ранения.

Палестинское исламистское движение ХАМАС заявило, что массированный ракетный обстрел израильских поселений был совершен в ответ на убийство палестинцев 11 ноября, включая двух командиров ХАМАС.