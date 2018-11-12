ХАМАС выпустил более 100 ракет по Израилю, есть пострадавшие (видео)

Одна из ракет попала в пустой автобус.

Киев. 12 ноября. УНИАН. Палестинская исламистская группировка ХАМАС выпустила более 100 ракет по территории Израиля, большинство из которых перехватила израильская система противоракетной обороны "Железный купол", но часть ракет попала в жилые районы.

Согласно информации, ракеты были выпущены по югу Израиля. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Одна из выпущенных ракет попала в пустой автобус. В результате этого серьезно пострадал 19-летний юноша, который находился неподалеку.

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Отмечается, что вооруженное крыло ХАМАС пообещало начать бомбардировки Израиля в ответ на операцию израильского спецназа в ночь на 12 ноября, в результате которой были убиты 7 палестинцев, в том числе, высокопоставленный командир группировки.

"В ответ на вчерашнее преступление, совместное командование палестинских группировок объявляет о начале ракетных бомбардировок поселений противника", - говорится в заявлении группировки.

OVER THE LAST HOUR: 80+ rockets fired from #Gaza at innocent Israelis. The Iron Dome intercepted several of them. We are currently striking terror targets in the Gaza Strip. pic.twitter.com/a27pPb6oJe — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) November 12, 2018

Как сообщается, вскоре после этого израильские военные нанесли серию ответных воздушных ударов по сектору Газа. В результате атаки погибли двое палестинцев.