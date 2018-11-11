Климкин подчеркнул необходимость реформирования ООН

Глава МИД поддержал позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что невозможность Совета безопасности ООН принимать важные решения не является основанием для отказа от ООН.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступает за необходимость реформы Организации Объединенных Наций несмотря на сопротивление к реформированию в самой организации.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

"По мнению Ангелы Меркель, то, что решение Совета Безопасности ООН о применении силы часто заблокированы, - не основание отказываться от ООН. Поддерживаю на 100%! ООН нужны соблюдение правил и фундаментальная реформа, которая тоже заблокирована. Если машина неисправна - ее следует чинить, а если кто-то против - менять механиков", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, Украина и ее международные партнеры отстаивают идею развертывания настоящей миротворческой миссии ООН с широким мандатом на Донбассе, которая будет размещаться на всей территории оккупированного Донбасса, включительно вдоль всей российско-украинской границы, но это решение должен принять Совет Безопасности ООН.

26 сентября Климкин заявил, что Украина, США, Германия и Франция уже давно подготовили совместный проект резолюции Совета безопасности ООН о размещении миротворческих сил на Донбассе.

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Также Климкин высказывал позицию, что миротворческие силы Организации Объединенных Наций должны получить реальный мандат по разоружению незаконных вооруженных формирований и поиску скрытого тяжелого оружия на всей территории оккупированного Донбасса.

В то же время, Российская Федерация, как постоянный член Совета безопасности ООН, имеет право вето и может заблокировать любую инициативу по Донбассу или Крыму. В РФ хотят, чтобы миротворческая миссия находилась только вдоль линии разграничения и сопровождала наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

8 ноября представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук заявил, что Украина, Россия, США и другие международные партнеры уже на 30% пришли к консенсусу по разработке единых параметров для будущей миротворческой миссии для Донбасса, решение по развертыванию которой должен принять Совет безопасности ООН