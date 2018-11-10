Международный уголовный суд просят расследовать использование РФ наемников

«Атаман» российского казацкого общества «Ховрино» Евгений Шабаев отметил, что обращение направят Фату Бенсуди, главному прокурору суда.

Представители российских ветеранских организаций намерены просить базирующийся в Гааге Международный уголовный суд расследовать возможное использование Россией наемников для участия в войнах в Украине, Сирии и Африке.

Об этом сообщает агентство Reuters, передает Радио Свобода.

Агентство цитирует «атамана» казацкой общества «Ховрино» Евгения Шабаев, который общался с членами так называемой «частной военной компании Вагнера» и побывал в одном из госпиталей, где лечат раненых в Сирии наемников. 9 ноября он сообщил, что десятки российских ветеранских организаций планируют совместно обратиться к Фату Бенсуда, главного прокурора суда в Гааге, который расследует военные преступления.

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Москва неоднократно отрицала сообщения о том, что тысячи российских наемников воюют в Сирии, на востоке Украины или в других странах. В то же время, по сообщениям, только в Сирии погибли более 100 российских наемников.

Одной из наиболее известных частных военных компаний «ПВК Вагнера» руководит олигарх Евгений Пригожин, который имеет близкие личные связи с президентом России Владимиром Путиным.

Агентство Reuters сообщает, что сирийская война не входит в юрисдикцию Международного уголовного суда и суд никогда не рассматривал дела, подобные тем, о которых говорит Шабаев и его соратники.

Кремль ситуацию пока не комментировал. В офисе прокурора Бенсуда Reuters отказали в комментарии.

Напомним, в начале октября Служба безопасности Украины опубликовала новый список граждан России и других стран, которые, как утверждается, являются бойцами так называемой «частной военной компании Вагнера» ( «ПГК Вагнера»). Многие из них воевал на востоке Украины и в Сирии. В списке СБУ 206 человек. В спецслужбе утверждают, что 58 из них погибли в Сирии в начале февраля - в столкновении с американскими военными в провинции Дейр-эз-Зор. Служба безопасности Украины называет бойцов «ПГК Вагнера» внештатными сотрудниками российской службы военной разведки - Главного управления Генштаба, ранее известного как ГРУ.