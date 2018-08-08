Погибшие в Африке российские журналисты успели снять базы «ЧВК Вагнера» – СМИ

Журналисты ехали в ЦАР с конкретным заданием и осуществляли съемку согласно своему «темнику», утверждает продюсер канала «Дождь».

Российские журналисты, которые погибли в Центральноафриканской республике (ЦАР), успели снять в стране базы наемников российской «ЧВК Вагнера».

Об этом сообщает «Громадське», ссылаясь на продюсера российского оппозиционного канала «Дождь» Василия Полонского.

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«У всех журналистов и других адекватных людей абсолютно разная позиция относительно того, что там произошло. Но большинство согласны с тем, что это не было никаким грабежом, что это не было нападением каких-то воров и преступников местных, все сходятся в том, что это было спланированное нападение. Кем именно, я пока сказать не могу», — рассказал он.

По словам Полонского, журналисты перед смертью успели отснять материал для своего задания.

«Они ехали туда с определенным заданием, выполняли только определенное задание, успели снять базы российской частной компании Вагнера и работали только по своей теме, не шли ни вправо, ни влево, и все что они там снимали — они снимали по своему «темнику», — подчеркнул он.

Напомним, 31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Автомобиль погибших обстреляли из засады, водитель выжил.

По информации СМИ погибшие журналисты снимали в Африке документальный фильм о работе ЧВК "Вагнер".

Представитель российского МИД Мария Захарова впоследствии заявила, что погибшие оформляли свою поездку в страну как туристы.

Власти ЦАР допускают, что журналистов могли убить боевики мусульманского повстанческого движения «Селека».

В ЦАР присутствуют российские военные инструкторы, а СМИ сообщают и о присутствии в стране наемников российских ЧВК. В городе Сибю, вблизи которого произошло убийство, базируется батальон ЦАР, вооруженный Москвой.