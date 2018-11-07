Самолет и беспилотник ВМС США провели разведку вблизи оккупированного Крыма

Беспилотник RQ-4B около шести часов вел разведку вдоль линии разграничения на Донбассе.

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon и беспилотник RQ-4B совершили разведывательные полеты вблизи Керченского пролива.

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Во вторник, 6 ноября, самолет с бортовым номером 168764, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение длительного времени курсировал на расстоянии приблизительно 35 км к югу от входа в Керченский пролив, находясь над международными водами Черного моря, сообщают российские СМИ. Во время полета над акваторией Черного моря самолет-разведчик также совершил пролеты вблизи аннексированного Севастополя и побережья российского Краснодарского края.

Одновременно вблизи оккупированного Крыма и побережья Краснодарского края в течение более четырех с половиной часов совершал разведывательный полет стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы Сигонелла. Перед этим RQ-4B около шести часов вел разведку вдоль линии разграничения на Донбассе. Он приближался на расстояние 45–60 км к российской границе.