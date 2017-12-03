Американский самолет-разведчик пролетел вблизи оккупированного Крыма

Патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил (ВМС) США P-8A Poseidon в субботу, 2 декабря, провел разведывательный полет вблизи оккупированного Россией Крыма, отмечается в мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, сообщает ZN.ua.

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"P-8A Poseidon США с бортовым номером 168437 и позывным PS026 вылетел с базы "Сигонелла" на Сицилии и в течение нескольких часов курсировал над акваторией Черного моря, к юго-западу от Севастополя", - говорится в сообщении.

Маршрут полета разведчика ВМС США после вылета из Италии проходил над Грецией и Болгарией.

Как сообщал УНИАН, ранее в Пентагоне сообщили о том, российский истребитель Су-30 совершил небезопасный "перехват" американского P-8A Poseidon, когда тот выполнял задачу в международном воздушном пространстве.

Су-30 приблизился к P-8A Poseidon на 50 футов (15,24 метра) и пересек курс американского самолета справа налево, в результате чего тот попал в форсажную струю истребителя. Ее действие вынудило самолет США дать крен на 15 градусов при сильной турбулентности.