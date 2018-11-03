Во Флориде неизвестный открыл стрельбу в студии йоги, погибли два человека (видео)

Полиция пока не определила личность и мотив устроившего стрельбу мужчины.

В американском штате Флорида в городе Таллахасси мужчина открыл стрельбу в студии йоги, в результате погибли два человека, еще несколько получили ранения.

Сам стрелок покончил с собой, сообщает Associated Press. Полиция пока не определила личность и мотив устроившего стрельбу мужчины.

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Как отмечается в сообщении, студия йоги находилась в торговом центре.

По данным Tallahasse Democrat со ссылкой на правоохранительные органы, ранения получили еще по меньшей мере четыре человека.

Издание со ссылкой на источник сообщил, что в момент инцидента на занятия записались 11 человек. Сам инструктор по йоге при стрельбе не пострадал.

Как передает USA Today, очевидцы рассказали, что в студию вошел высокий человек с бородой, который вел себя странно, а затем начал стрелять.

Ранее УНИАН сообщал, что американцу Роберту Боуерсу, который открыл огонь в синагоге "Древо жизни" в Питсбурге, предъявили обвинение в убийстве 11 человек.