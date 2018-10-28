Стрелку в синагоге в Питтсбурге предъявили обвинение в убийстве 11 человек

Нападение на синагогу назвали самой кровопролитной антисемитской атакой в новейшей истории США.

Американцу Роберту Боуерсу, который открыл огонь в синагоге "Древо жизни" в Питсбурге, предъявили обвинение в убийстве 11 человек,

Об этом сообщает ВВС. Президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Иллинойс заявил, что будет требовать смертного приговора за подобные преступления.

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«Мы должны стать рядом с иудеями, нашими братьями и сестрами, чтобы побороть антисемитизм и победить силы ненависти», - сказал он.

Трамп добавил, что вскоре посетит Питтсбург и примет участие в церемонии почтения убитых.

Нападение на синагогу - самая кровопролитная антисемитская атака в новейшей истории США, отмечают в еврейской организации «Антидиффамационная лига». До него самым кровавым эпизодом антисемитизма в США считали убийство еврейской семьи Голдмарк в Сиэтле в 1985 году - тогда погибли четыре человека.

Во время субботней службы погибли 11 человек, еще шестеро ранены, по меньшей мере двое из них находятся в критическом состоянии.

Представители федеральной прокуратуры заявили, что Боуэрс предъявлены обвинения в убийствах на почве ненависти. В этом случае ему может грозить смертная казнь.

Как сообщалось, стрельба произошла в субботу, 27 октября, в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге, США. Нападающий - 46-летний Боуэрс был вооружен винтовкой и двумя пистолетами.

Мужчина начал стрелять в синагоге около 10 утра по местному времени. Он выкрикивал антисемитские лозунги, а затем забаррикадировался в одной из комнат.

Когда полицейские прибыли в синагогу, нападающий стал по ним стрелять и ранил четырех стражей порядка.

Самого нападающего также ранили в перестрелке. После этого он сдался полиции.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что шокирован нападением. Стрельбу также осудили лидеры Франции, Великобритании и Германии.

Huffington Post сообщает, что Боуэрс активно пользовался социальной сетью Gab, похожей на Twitter. В его аккаунте журналисты нашли антисемитские высказывания, последнее из которых было опубликовано за несколько часов до стрельбы.