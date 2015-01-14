Могерини: Вызывает стыд отсутствие евродепутатов в ходе обсуждения ситуации в Украине



Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она сказала в своем заключительном слове по завершении обсуждения ситуации в Украине, которое состоялось в Европейском парламенте в Страсбурге в среду.

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«Те, кто настаивал на моем персональном обязательстве работать с Европейским парламентом, может быть, я об этом могу только догадываться, организуют наш календарь более мудро, потому что я думаю, что вызывает сожаление и стыд, что мы проводим такую важную дискуссию в такое позднее время, и я думаю, что жаль, что так много членов ЕП должны были уйти», - сказала Могерини.

В этой связи она предложила «лучше организовывать нашу работу».